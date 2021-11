Sanitari no vax, 172 sospesi in Asl Centro

Giusto oggi l'azienda sanitaria ha firmato le delibere di sospensione per mancata vaccinazione anti Covid-19 nei confronti di altri 20 professionisti

FIRENZE — Sono 172 finora gli operatori sanitari sospesi per inadempimento dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 all'interno delle strutture della Asl Toscana Centro. Giusto oggi l'azienda sanitaria ha firmato le delibere di sospensione per altri 20 professionisti.

Da domani il provvedimento scatterà dunque per 11 infermieri, 2 medici, 2 fisioterapisti, 1 tecnico, 1 ausiliario e 3 medici convenzionati. Con questi ultimi, non trattandosi di dipendenti ma di liberi professionisti in rapporto convenzionale appunto, l’Azienda dovrà sospendere la convenzione.

Con le nuove delibere, le sospensioni finora adottate sono state 236 mentre continua a salire il numero delle revoche, 64 ad oggi, facendo scendere quindi a 172 quello degli operatori effettivamente sospesi. Gli atti di revoca riguardano in parte coloro che si sono vaccinati e in parte coloro a cui, chiarita la propria posizione che ha dato luogo alla revoca, è stato ritirato l’atto di sospensione.

Anche questi 20 nuovi accertamenti di inadempimento vaccinale sono stati formalizzati all’Azienda dal Dipartimento di Prevenzione e inviati all’ordine professionale di competenza per gli adempimenti di legge. Per rientrare in servizio, i sanitari dovranno aver completato il ciclo vaccinale.