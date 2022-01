Il Papa entra in un negozio di dischi di Roma, la titolare: «Emozione immensa» Il Papa entra in un negozio di dischi di Roma, la titolare: «Emozione immensa»

Attualità martedì 11 gennaio 2022 ore 18:54

Bus alla prova dei contagi, ecco le corse ridotte

Aumentano ancora gli autisti a casa perché malati o in isolamento per Covid, così At ha rimodulato così il servizio per mercoledì 12 Gennaio

FIRENZE / PRATO / PISTOIA — Con 386 autisti assenti per malattia o quarantena tra le province di Firenze (275), Prato ed Empoli (62) e Pistoia (49), il servizio di trasporto pubblico locale su gomma è in ginocchio causa Covid-19. Da giorni il sistema è stressato dall'escalation di contagi e Autolinee Toscane comunica la rimodulazione del servizio per la giornata di domani, mercoledì 12 Gennaio, al netto dei conducenti che nelle prossime ore potrebbero ancora ammalarsi o doversi sottoporre a isolamento. Per il servizio Firenze Urbano sono garantite tutte le corse scolastiche. Verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizione. All’occorrenza saranno attivati piani con riduzione dei servizi sulle linee a minor domanda. Si teme di perdere poco meno di 100-120 turni su circa 770. Per il servizio Firenze Extraurbano, di seguito le corse non garantite: Linea 370 B San Casciano Autostazione (5,55) – Poggibonsi FS (6,48)

Poggibonsi FS (6,50) - San Casciano Autostazione (7,48)

San Casciano Autostazione (13,10) – San Fabiano (13,30)

San Fabiano (13,30) – San Casciano Autostazione (13,50)

San Casciano Autostazione (14,10) – San Fabiano (14,30)

San Fabiano (14,30) – San Casciano Autostazione (14,50) Linea 370 A San Casciano Autostazione (7,50) – San Casciano Autostazione (8)

Tavarnelle Centro (6,45) – Stazione Orti Oricellari (7,38) Linea 371 A: San Casciano Autostazione (15:55) – Stazione Orti Oricellari (16:35) Linea 365: Passo dei pecorai (6:50) – Stazione Largo Alinari (7:45) A Empoli il servizio sarà pressoché regolare, con qualche corsa saltata a causa di un turno saltato. Verranno comunque coperte le corse scolastiche distribuendo le soppressioni sulle linee urbane a frequenza. A Pistoia, nell’area urbana il servizio subirà una riduzione delle corse sulle linee a frequenza, in particolare la linea 3 ed M. Queste poi le corse extraurbane che non saranno garantite: Montecatini (7) – Firenze (7,48) e Firenze (7,55) – Montecatini (8,43). A Prato At prevede che salteranno tra le 10 e le 15 corse. Anche qui verranno comunque coperte le corse scolastiche distribuendo le soppressioni sulle linee urbane a frequenza.