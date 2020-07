Si estende la rete del metano

Lavori in via Nuova. Fino al 17 luglio divieto di sosta su entrambi i lati e stop al transito veicolare su un tratto di strada

QUARRATA — Al via i lavori per l'estensione della rete del metano in via Nuova. L'intervento é eseguitio da Toscana Energia spa.

Da oggi è fino al 17 luglio saranno in viagore alcune modifiche alla viabilità: sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati ed interdetto il transito veicolare nel primo tratto di circa 120 metri di via Nuova, a partire dall’intersezione con via Statale.

Sarà inoltre istituito il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sosta su entrambi i lati nel tratto di via Statale prospiciente l’incrocio con via Nuova.

Compatibilmente con l'andamento delle lavorazioni, sarà garantito l'accesso ai residenti e ai frontisti nell'area interessata. Le modifiche alla viabilità saranno adeguatamente segnalate sul posto con apposita cartellonistica.