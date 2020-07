Prelievi del sangue, piano anticode della Asl

Orari incrementati e prenotazioni per limitare il problema delle code che in questi giorni si formano a causa delle regole anti-contagio

PISTOIA — La Asl Toscana Centro fa sapere di aver riorganizzato i punti prelievo sul territorio della zona distretto pistoiese nella nuova fase dopo l'emergenza che negli scorsi mesi ha costretto a sospendere molte attività sanitarie. La rete dei punti prelievo, spiega l'azienda, garantisce 646 accessi giornalieri di cui 410 con prenotazione oraria.

Gli orari, spiega ancora la Asl, sono stati tutti incrementati fino alle 11 con eccezione il Punto Prelievo di Agliana che chiude alle 12.

Al "Ceppo", è stato mantenuto l'accesso diretto per un totale di 236 posti giornalieri con orario dalle 7 del mattino alle 11. I prelievi vengono fatti mediamente ogni 6 minuti a fronte dei 4 minuti pre-Covid.

Per limitare il più possibile la formazione di file fuori dai presidi, inevitabili per mantenere le distanze tra gli utenti che non possono accalcarsi all'interno, la Asl invita i cittadini a utilizzare anche gli altri Punti Prelievo ai quali si accede con prenotazione.

Ecco quali sono quelli in periferia: alle Fornaci, in Viale Adua, al Belvedere e al Bottegone. Ognuno ha una disponibilità giornaliera di 39 posti a cui si aggiungono, sempre con prenotazione, Casalguidi (anche qui 39 posti ogni seduta), Montale (39 posti), Agliana (98 posti) e Quarrata (78 posti).

L'offerta si completa con i Punti Prelievo aperti in Montagna dove l'organizzazione, a cadenza settimanale, nelle diverse frazioni, è rimasta immutata.