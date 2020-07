Un nuovo positivo al Covid in provincia di Pistoia

Continua a diradarsi il sopraggiungere di nuovi incrementi nei contagi ma il virus c'è ancora. L'ultimo caso quattro giorni fa

PISTOIA — L'incremento dei casi di positività al coronavirus in provincia di Pistoia è sempre più lento e lo dimostrano i giorni di silenzio che intervallano il sopraggiungere di nuovi casi. Oggi, tuttavia, il bollettino regionale sull'evoluzione dell'epidemia in Toscana certifica un nuovo contagio nel pistoiese. I casi totali salgono quindi a 748 dall'inizio dell'emergenza.

A livello toscano, oggi si sono registrati 4 casi in più ripartiti tra Pistoia (1 in più), Pisa (2 in più) e Arezzo (1 in più). Il totale delle persone contagiate in Toscana dall'inizio dell'emergenza Covid ammonta a 10.258 mentre i decessi sono in tutto 1.109, i guariti 8.825.