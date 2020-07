Nel pistoiese resiste la tregua ai contagi Covid

Mose, Conte attiva le paratoie dalla control room: al via l'innalzamento delle dighe

Nessun contagio per Covid è stato registrato nelle ultime ventiquattro ore nell'area pistoiese dove il numero di casi e decessi resta inalterato

PISTOIA — Restano fermi a 749 i contagiati da Covid 19 a Pistoia dall'inizio dell'epidemia, questo emerge dal bollettino riferito alle ultime 24 ore ed indirizzato alla protezione civile nazionale. Ferma anche la conta dei decessi che sono 81.

Salgono a 10.316 i casi di positività al Coronavirus in Toscana con 2 casi pratesi, mentre i decessi sono 1.121 con l'ultima vittima, un uomo di 73 anni del fiorentino. Gli attualmente positivi sono oggi 330.

In Toscana ci sono 319 persone in isolamento a casa, con sintomi lievi e 862 persone isolate perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 11, di cui 2 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.865, più 8 rispetto a ieri, con 168 persone clinicamente guarite e 8.697, più 22 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti.