I contagi da Covid restano fermi nel pistoiese

Nessun nuovo contagio e nessun decesso nella provincia, è quanto emerge dal bollettino sanitario aggiornato alle ultime 24 ore dalla Ausl locale

PISTOIA — Non sono stati rilevati nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore nel pistoiese dove non risultano nuovi decessi. Il totale dei casi resta fermo a 748, con 81 decessi.

In tutta la Toscana sono 10.306 i casi di positività al Coronavirus, 19 in più rispetto a ieri mentre gli attualmente positivi sono oggi 339. Si registrano 2 nuovi decessi, si tratta di 2 uomini, con un’età media di 84 anni.

Ci sono 326 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 1.048 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13, 1 in meno di ieri, di cui 1 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.851: 210 persone clinicamente guarite e 8.641 guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.