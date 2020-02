Metanizzazione, tre incontri con i cittadini

Toscana Energia presenterà il progetto di metanizzazione delle Valli delle Buri e il cronoprogramma degli interventi

PISTOIA — Il progetto di metanizzazione delle Valli delle Buri sarà al centro di tre assemblee pubbliche in programma per il 18, 19 e 20 febbraio.

Durante gli incontri Toscana Energia presenterà il progetto e il cronoprogramma degli interventi, divisi in due lotti: il primo, da portare avanti nell’anno in corso, riguarderà Villa di Baggio, Baggio e Mengarone; il secondo, previsto nel 2021, Lupicciano, Iano e Monte.

Il primo incontro si terrà martedì 18 febbraio a Villa di Baggio, nell'ex scuola elementare; mercoledì 19 febbraio sarà la volta di Lupicciano, al circolo Arci; giovedì 20 febbraio, al circolo Arci di Iano. Gli appuntamenti sono in programma sempre alle 18. Oltre ai rappresentanti di Toscana Energia saranno presenti il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici.

La metanizzazione interesserà 360 famiglie, con quasi 14 chilometri di nuove condotte da realizzare in 2 anni. Il progetto di Toscana Energia è passato al vaglio della giunta Tomasi, che ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi per motivi di pubblico interesse.

Oltre alle condutture di nuova realizzazione per 13740 metri complessivi, saranno riconvertiti anche 1700 metri di condotte già esistenti, utilizzate finora per il gpl.

Gli incontri sono organizzati grazie alla disponibilità dei Comitati locali.