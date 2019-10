Menopausa, open day negli ospedali toscani

Gli ospedali con i Bollini Rosa aprono le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami, conferenze e informazioni

PISTOIA — L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra il 18 ottobre. In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi offerti.

Le offerte diagnostiche ed informative nei presidi dell’Ausl Toscana centro nella giornata di venerdì 18 ottobre:

Ospedale Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli, Si eseguiranno visite per disturbi uroginecologici in menopausa (prolasso, incontinenza, etc) presso l'ambulatorio ginecologico al piano 1°, percorso A- Poliambulatorio, dalle ore 9.00 alle 13.00. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 055 6936360 il giorno sabato 5 ottobre e/o il giorno sabato 12 ottobre dalle 12.00 alle 13.00.

Ospedale San Jacopo – Pistoia, saranno effettuate visite/consulenze ginecologiche gratuite per donne in menopausa. L'attività sarà svolta dalla struttura operativa di ostetricia e ginecologia presso l'ambulatorio 27-Lato A, Piano Terra. Si potrà accedere fino ad esaurimento posti disponibili (8 visite) tramite prenotazione da effettuare telefonando allo 0573-351790 dalle 12:30 alle 13:30 di martedì 8 e dalle 12:30 alle 13:30 di giovedì 10 ottobre.

Ospedale del Mugello - Borgo San Lorenzo, Sarà attivo un infopoint aperto tutto il giorno (8.00-20.00) contattabile al numero di telefono: 0558451542, presso il centro salute mentale al polivalente di viale resistenza 17. Le informazioni riguarderanno specificamente la psichiatria di genere ed i disturbi psichici nella menopausa, prevedendo la possibilità di effettuare contestualmente prenotazioni di prime visite specialistiche; Al numero dedicato 0558451881 – 0558451359, in orario 9.00-13.00 risponderà un medico ginecologo per consulenza ginecologica su problematiche inerenti la menopausa.

Ospedale di Pescia, Saranno effettuate 8 visite ginecologiche dalle 17:00 alle 19:00, presso ambulatorio 256 posto al I° piano del padiglione centrale. Le visite saranno prenotabili da lunedì 7 ottobre al numero 0572/460251 (Reception Medica). La reception è aperta dal lunedì al venerdì con orario 7.00-19.00- Sabato 7.00-13.00.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa. “Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna abbia davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa”- spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda, sottolineando l’importanza dell’informazione sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, risultano essere infatti i fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.

L’(H)Open day menopausa è patrocinato della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età, della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, della Società Italiana della Menopausa e della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro ed è reso possibile con il supporto non condizionante di Msd.