Salute mentale, un incontro con i medici

Incontro-evento mercoledì all'ospedale San Jacopo di con medici e psicologi. Testimonianze ed esperienze sulla malattia

PISTOIA — Nella giornata mondiale della salute mentale mercoledì 10 ottobre, l’ospedale San Jacopo di Pistoia ospita l’incontro-evento (Sala Cinzia Lupi, dalle 9 alle 12) promosso dall’Ausl Toscana centro e organizzato dalle associazioni Amici del Ceppo, Punto Unico ospedale San Jacopo, Solidarietà e Rinnovamento onlus. Dopo i saluti delle autorità, Fabrizio Fagni, dirigente psicologo aziendale nonché coordinatore dell’evento, introdurrà gli ospiti per un bilancio sui cambiamenti negli anni nel campo della salute mentale e per un confronto sugli sviluppi per il futuro.

Partecipano Vito D’Anza, medico psichiatria aziendale e presidente Forum nazionale salute mentale con un intervento dal titolo “Il bilancio dei 40 anni dalla legge Basaglia” e Sergio Teglia, psicologo aziendale con “Il futuro è la prevenzione nell’età evolutiva”. Durante l’incontro saranno portate testimonianze e raccontate esperienze legate alla malattia mentale. L’iniziativa rientra in “H-open day” di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che coinvolge la rete delle strutture sanitarie italiane che hanno ricevuto i bollini rosa per “Ospedale a misura di donna”.

Tra queste anche l'ospedale San Jacopo cui sono stati concessi due bollini rosa.