Gare d'appalto, si passa alla gestione informatica

Il presidente della Provincia Marmo: ". “Un modello operativo decisivo per scongiurare ulteriori danni al mondo economico”

PISTOIA — La Provincia di Pistoia passa alla gestione esclusivamente informatica delle gare di appalto.

Da diversi giorni, la provincia di Pistoia, come si legge in una nota "effettua le sedute pubbliche di gara, relative alle gare bandite attraverso le piattaforme Start e Mepa (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in modalità esclusivamente virtuale, con commissari di gara che operano da stazioni remote e con imprese che prendono visione delle procedure a distanza. Il modello telematico, già previsto dalla normativa vigente, è sicuramente quello più adatto alle attuali esigenze di contenimento della diffusione del Covid19".

“In un momento già tanto difficile per il mondo economico - commenta il presidente della Provincia- rallentare l’operatività delle gare d’appalto avrebbe prodotto un ulteriore danno. Abbiamo lavorato molto per permettere lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica. La Provincia sta facendo quanto è possibile per dare alle imprese un po’ di ossigeno”.