Ecco i primi pazienti delle nuove cure intermedie

Operativi 18 dei 72 posti letto complessivi allestiti nei locali del vecchio ospedale del Ceppo inaugurati a Luglio dopo la ristrutturazione

PISTOIA — Sono entrati in funzione oggi i 18 nuovi posti letto delle cure intermedie dell'ospedale del Ceppo: i primi pazienti in dimissione dall'ospedale San Jacopo sono arrivati nel pomeriggio.

La struttura, ristrutturata e inaugurata lo scorso Luglio, ha una capacità di 72 posti complessivi che, progressivamente, entreranno a regime. I nuovi posti letto, spiega la Asl, sono stati attivati per integrare le cure ospedaliere e sono destinati ai pazienti acuti che, una volta dimessi dall'ospedale, potranno proseguire il ricovero nella nuova struttura sanitaria territoriale attrezzata, e completare così il proprio percorso assistenziale e clinico.

In altre parole, rappresentano un punto di raccordo tra l'ospedale per acuti ad alta intensità assistenziale e il territorio con la medicina generale: i nuovi posti letto sono a disposizione anche per ricoveri disposti da medici di famiglia.



A dirigere il team medico, prevalentemente composto da specialisti geriatri, è il dottor Carlo Adriano Biagini, che è responsabile clinico delle Cure Intermedie del Ceppo e direttore della struttura complessa di Geriatria; quello infermieristico e OSS è invece coordinato dalla dottoressa Lucia Cirillo. In reparto è stata prevista anche la presenza dei fisioterapisti, coordinati dal dottor Simone Bonacchi, per le attività di valutazione funzionale, riabilitazione e couseling per i familiari.