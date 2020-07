Epidemia ferma nel pistoiese, chiude il Coc

Quasi due settimane senza nuovi casi nel pistoiese. Nessun decesso in 24 ore. Chiuso il Centro Operativo Comunale dopo 131 giorni di emergenza

PISTOIA — L'epidemia di Covid in provincia di Pistoia continua a non far registrare nuovi casi di contagio: da dodici giorni, ormai, non se ne hanno di nuovi. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza resta quindi fermo a 749, quello dei decessi è fermo a quota 81.

Intanto il Comune di Pistoia ha chiuso il Coc, il Centro Operativo Comunale della Protezione civile, che a Pistoia era stato attivato lo scorso 9 marzo per gestire l'emergenza Covid-19, dopo che il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza. Il Centro, presieduto dal sindaco Alessandro Tomasi, è stato attivo per 131 giorni.

A livello toscano, nelle ultime 24 ore è stato individuato un solo caso, a Livorno, che porta il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 10.375.

La Toscana resta al decimo posto in Italia per numerosità di casi (278 per 100.000 abitanti). I guariti dall'inizio dell'epidemia sono 8.921.