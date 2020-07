Nuovi casi Covid in Toscana, zero nel Pistoiese

Zero nuovi casi nel Pistoiese da undici giorni a questa parte, mentre la Toscana registra 16 nuovi positivi al coronavirus, 14 arrivati dall'estero

PISTOIA — Da undici giorni a Pistoia e provincia non sono stati segnalati nuovi casi Covid-19 ma sono sedici i nuovi casi emersi in Toscana, ben dieci dei quali rilevati nell'area metropolitana di Firenze. "Tredici riguardano cittadini di ritorno dall’Albania e un quattordicesimo dall’Ecuador" hanno specificato dalla Regione Toscana, con il governatore Enrico Rossi che ha espresso preoccupazione e chiesto al Governo di tracciare tutti i cittadini provenienti dai paesi a rischio, in particolare dall'Albania.

In provincia di Pistoia resta quindi fermo a quota 749 il numero dei contagi dall'inizio dell'epidemia. Fra questi la gran parte delle persone sono guarite - circa l'80 per cento -, 81 i pistoiesi deceduti.

Su 10.374 casi Covid emersi in Toscana fino ad oggi, sono 8.920 le persone guarite (5 in più rispetto a ieri, 1.129 i decessi (nessuno nelle ultime 24 ore). Restano nella nostra regione 325 attualmente positivi, soltanto 12 dei quali ricoverati in ospedale (ieri erano 13) e nessuno in terapia intensiva, a differenza di un paziente che c’era ieri; le altre 313 sono a casa in isolamento domiciliare. E’ la prima volta dall’inizio di marzo e dall’inizio dell’epidemia che non ci sono ricoverati in terapia intensiva nei reparti Covid degli ospedali toscani.

Infine, vanno contati anche 767 toscani (6 in più rispetto a ieri) isolati in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate, non sottoposti a tampone o in attesa del responso dal laboratorio.