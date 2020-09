Covid, due vittime in due giorni nel Pistoiese

Un altro decesso dopo quello di 24 ore fa segnalato dalla Regione nel bollettino giornaliero sull'epidemia. I nuovi casi positivi sono 4

PISTOIA — Quattro positivi in più e un altro decesso. Questo il bilancio odierno dell'epidemia di Covid-19 in provincia di Pistoia dove, dall'inizio dell'emergenza, sono state colpite dal virus 1.025 persone.

Con quello di oggi, i decessi sono saliti a 83 da quando è iniziata l'epidemia. La Regione segnala in tutto quattro pazienti deceduti nelle ultime 24 ore in Toscana: si tratta di due uomini e due donne con età media di 77,5 anni. Oltre a quello riscontrato a Pistoia, se ne sono verificato uno a Firenze e 2 a Pisa.

Per quanto riguarda l'andamento del contagio in Toscana, oggi i casi di positività sono in calo rispetto agli 85 di ieri: sono infatti 56 peraltro con 4.731 tamponi in più. Dall'inizio dell'emergenza il totale complessivo è di 732.780 contagiati. L'età media dei nuovi infettati è di 38 anni: ik 74% è asintiomatico, l'11% presenta solo qualche sintomo e di bassa intensità.