Covid, 2 nuovi positivi nel pistoiese

Incremento stabile dell'epidemia in provincia di Pistoia nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso. In Toscana sono 90 i contagiati in più

PISTOIA — Non varia rispetto a 24 ore fa l'incremento di casi di contagio da Covid-19 in provincia di Pistoia: sono 2, infatti, i contagiati in più (come ieri), entrambi nell'area cittadina. A pochi chilometri di distanza, in provincia di Prato, oggi si è riscontrato un incremento pari a 16 casi.

Non ci sono decessi in più in area pistoiese mentre se ne registra uno in più proprio nella vicina Prato, dove non ce l'ha fatta un pazientdi 80 anni positivo al Covid.

Nel complesso quindi salgono a 977 i contagi totale dall'inizio dell'emergenza nel pratese mentre sono 81 i decessi totali.

Anche oggi, comunque, la Toscana si mantiene sotto il centinaio di nuovi positivi: sono 90 i contagi in più segnalati dalla Regione per un totale complessivo di contagiati pari a 14.060 da inizio epidemia. I decessi totali sono 1.153.