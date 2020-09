Covid, raddoppiano i casi in provincia di Pistoia

L'aggiornamento ha evidenziato un aumento di tamponi positivi rispetto alla rilevazione precedente, in Toscana sono stati registrati 143 nuovi casi

PISTOIA — Sono 13 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella provincia e portano il totale a 957 contagi complessivi. Erano stati 7 i tamponi positivi segnalati nelle 24 ore precedenti. Non ci sono decessi e pertanto restano 81 i deceduti nell'area pistoiese.

La Toscana registra oggi 143 casi in più rispetto a ieri, 71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening con 8.651 tamponi in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.827.

Cala l'età media dei casi odierni che è di 39 anni circa, per il 61 per cento si tratta di asintomatici.

Ci sono 2.718 persone in isolamento, 134 in più rispetto a ieri, e 259 in più tra le persone in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati oggi sono complessivamente 109, 7 in meno rispetto a ieri, 21 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 9.686, 16 in più rispetto a ieri.