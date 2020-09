Covid, i casi nel pistoiese sono 4 in più

La Asl Toscana Centro li ha individuati tra in Valdinievole, a Pistoia e a Montale. Nessun nuovo decesso. Frenata dopo i 18 positivi di ieri

PISTOIA — Covid-19 in frenata nel pistoiese dopo i 18 casi in più segnalati dal precedente bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia. Sono 4 quelli in più segnalati oggi, così distribuiti secondo quanto comunicato dalla Asl Toscana Centro: 1 a Pistoia, 1 a Montale, 1 a Montecatini Terme e 1 a Monsummano.

ll totale dei casi di positività dall'inizio dell'emergenza in provincia di Pistoia sale quindi a 918.

Sempre nel pistoiese non si registrano, oggi, ulteriori decessi mentre, a livello regionale, se ne registra uno in più a Pisa: si tratta di una donna di 86 anni. Il totale dei decessi in provincia di Pistoia, quindi, resta di 81, mentre a livello regionale sale a 1.149.

Sale a 13.114 l'ammontare complessivo di nuovi casi in Toscana.