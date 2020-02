Mobilità Erp, pubblicata la graduatoria aggiornata

Fino al 16 marzo è possibile consultare e, se necessario, integrare le domande presentate. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro metà maggio

PISTOIA — Resterà aperta fino al 16 marzo la graduatoria provvisoria, finalizzata all’aggiornamento annuale della graduatoria definitiva 2018, relativa al bando per la mobilità ordinaria in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) destinato a coloro che sono già assegnatari, ma che vogliono cambiare abitazione. L’elenco è stato formulato riprendendo in esame le domande ammesse nella graduatoria definitiva 2018 e valutando le 29 nuove domande pervenute dal 16 dicembre 2018 al 16 dicembre 2019.

La graduatoria provvisoria di aggiornamento (approvata con determina n. 256 del 14 febbraio) è composta da quattro allegati: l’elenco dei 3 soggetti ammessi (allegato a) che include i nominativi di quanti hanno presentato nuove domande complete; l’elenco degli 11 soggetti ammessi con riserva (allegato b) che contiene la lista dei nominativi che hanno presentato nuove domande per le quali è carente la documentazione obbligatoria e/o quella integrativa finalizzata all’ottenimento di un punteggio aggiuntivo nella graduatoria definitiva; l’elenco dei 15 soggetti esclusi (allegato c) che comprende i nominativi di coloro che hanno presentato nuove domande mancanti dei requisiti necessari alla partecipazione al bando; l’elenco dei 17 soggetti ammessi e degli 11 soggetti esclusi (allegato d) che contiene rispettivamente coloro che, presenti nella graduatoria definitiva di mobilità ordinaria 2018, sono risultati, alla data del 15 dicembre 2019, in possesso o meno dei requisiti previsti per l’ammissione nella graduatoria provvisoria di aggiornamento.

La graduatoria provvisoria resterà pubblicata fino al 16 marzo all’albo pretorio del Comune ed è scaricabile dal sito internet www.comune.pistoia.it. Può essere consultata anche a PistoiaInforma in piazza Duomo 1 (telefono 800 012146), aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 13; al Servizio personale e politiche di inclusione sociale in via Capitini 7 alle Fornaci, nei giorni di apertura al pubblico di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 o telefonare al numero 0573 371400; alla Spes in via del Villone 4 (telefono 0573- 50421), aperta lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17; al Centro interculturale in via dei Macelli 11 (telefono 0573 371368 oppure 0573-371369), aperto lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, martedì dalle 8.30 alle 17.30 (orario continuato) e giovedì dalle 8.30 alle 14.30.

Fino al 16 marzo è possibile presentare integrazioni e/o ricorsi. I soggetti presenti negli allegati b e c potranno presentare i documenti mancanti e/o ricorso avverso alla graduatoria provvisoria, utilizzando il modello per la presentazione di integrazioni e/o ricorsi (allegato 2), in merito a condizioni possedute alla data di presentazione della domanda. I soggetti esclusi presenti nell’allegato d potranno presentare ricorso avverso alla graduatoria provvisoria, (utilizzando sempre il modello dell'allegato 2), in merito a condizioni possedute alla data del 15 dicembre 2019.

Eventuale opposizione verso la graduatoria e/o presentazione di documentazione mancante dovrà pervenire, utilizzando le suddette modalità, al protocollo generale del Comune di Pistoia, oppure tramite raccomandata a/r, oppure tramite Pec all'indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Il modello per la presentazione delle integrazioni e/o ricorsi sarà disponibile negli uffici del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale - U.O. Servizi per l’abitare, di PistoiaInforma, della Spes e del Centro Interculturale, in orario di apertura al pubblico o sarà scaricabile direttamente dal sito internet del Comune.

Per informazioni sull'esito della graduatoria provvisoria di aggiornamento e quindi sulla documentazione mancante da integrare per le domande ammesse con riserva e relativa modalità di presentazione, è possibile recarsi negli uffici del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale - U.O. Servizi per l’abitare in via Capitini 7 alle Fornaci, nei giorni di apertura al pubblico oppure telefonare al numero 0573 371400 per appuntamento.

Dopo il 16 marzo il Comune procederà all'istruttoria delle integrazioni e/o ricorsi pervenuti e le domande ammesse saranno inserite nella graduatoria definitiva di aggiornamento annuale che verrà pubblicata entro il 14 maggio