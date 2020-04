Covid, quasi cinquecento contagi, altri 3 morti

In un giorno sono raddoppiati i casi di positività segnalati dal bollettino regionale. Sette i decessi nella Toscana Centrale, 13 in tutta la regione

PISTOIA — Sono in tutto 490 i tamponi positivi al Covid-19 che la Regione Toscana segnala nel suo ultimo bollettino in provincia di Pistoia. In tutta la Toscana sono 6.958. Rispetto a ieri, dunque, si registra un incremento di 22 casi nel pistoiese (ieri erano 11).

Sul fronte dei decessi di persone positive al coronavirus, il bollettino ne segnala 13 in tutta la Toscana, sette dei quali nella Asl Toscana Centro che copre i territori di Firenze, Prato e Pistoia. Tre i decessi segnalati in provincia di Pistoia dalla Asl Toscana Centro.

In tutto, nell'arco di ventiquattro ore sono stati effettuati 3.755 tamponi, per un numero complessivo di 75.556 dall'inizio dell'emergenza coronavirus.

Questa la distribuzione dei nuovi casi positivi segnalati, in serata, dalla Asl Toscana Centro:

Agliana: 1

Buggiano: 1

Monsummano Terme: 1

Montecatini Terme: 2

Pescia: 2

Pistoia: 16

Serravalle pistoiese: 2