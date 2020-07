Zero nuovi casi, Pistoia resiste al Covid

In Toscana , tra ieri e oggi, sono emersi altri nove positivi al Coronavirus, ma il territorio pistoiese non registra nuovi casi

PISTOIA — Nelle ultime due settimane non sono emersi nuovi casi di Coronavirus in provincia di Pistoia e lo stesso vale per le ultime 24 ore. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza resta quindi fermo a 749, quello dei decessi è fermo a quota 81.

Allargando lo sguardo all'intera Toscana, il report regionale segnala nove nuovi casi e un decesso (una donna di 81 anni in provincia di Firenze). Da quando il virus ha messo piede in Toscana sono state 10.384 le persone contagiate. Ad oggi i guariti sono 8.927 (6 in più rispetto a ieri), gli attualmente positivi 326. Sono ivece 1.131 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.