Sdoganamento rapido di 630mila mascherine

Nelle ultime ore, fra Prato e Pistoia, l'Agenzia per le Dogane e i Monopoli, ha autorizzato l'ingresso rapido in Italia di altre 630mila mascherine

PRATO — In linea con le disposizioni vigenti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia hanno effettuato il rapido sdoganamento di 80mila mascherine chirurgiche FFP2 - provenienti dalla Cina, destinate a esercenti, servizi di pubblica utilità e localizzate, per le procedure di sdoganamento, nei Magazzini Generali di Prato - e di 550mila mascherine chirurgiche, anche queste provenienti dalla Cina, destinate sia a case di cura sia a soggetti esercenti servizi di pubblica utilità ubicati sul territorio nazionale e localizzate, per le procedure di sdoganamento, presso il magazzino Schenker all’interno dell’Interporto della Toscana Centrale.

Le spedizioni sono arrivate in procedura di transito nella provincia di Prato per l’espletamento delle pratiche di importazione e tempestivamente messe a disposizione degli Enti destinatari.