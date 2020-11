Coronavirus, alberghi per il personale sanitario

L’Asl Toscana Centro cerca strutture alberghiere per ospitare il personale impegnato nell'emergenza Covid-19. Il bando

PRATO — L’Asl Toscana Centro cerca strutture alberghiere per ospitare personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19 e ha aperto un bando con l'obiettivo di raccogliere le manifestazioni di interesse e stilare un elenco delle strutture disponibili, dal quale poter attingere per stipulare apposite convenzioni.

"La formazione dell’elenco - spiega l'azienda sanitaria- non prevede alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’azienda sanitaria può attingere dall’elenco costituito per la stipula di apposita convenzione. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte dell’Azienda Sanitaria o dei suoi dipendenti per la stipula di convenzioni con strutture iscritte nell’elenco".

Possono partecipare al bando strutture alberghiere e strutture alternative ubicate nell’ambito territoriale dell’Asl Centro. Le seconde (strutture di accoglienza e ricettività collettiva gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti o imprese con finalità sociali, culturali, assistenziali, sportive e ricreative) saranno prese in considerazione in assenza di strutture alberghiere. L’albergo sanitario deve essere dotato di camere individuali con accesso a bagno personale, disporre di tv con digitale terrestre e collegamento a rete internet wifi.

Non è prevista una scadenza per la presentazione delle domande.

Il bando è disponibile a questo link