Oltre 390mila dosi di vaccino contro l'influenza

In distribuzione dai medici e dai pediatri di famiglia. 40mila dosi in più rispetto allo scorso anno per Empoli, Firenze, Prato e Pistoia

PRATO — Sono 393mila le dosi di vaccino in distribuzione da alcuni giorni negli ambulatori dei medici e dei pediatri di famiglia e nelle strutture della Usl Centro. Serviranno a proteggere, innanzi tutto, chi è più fragile ed esposto al contagio del virus: anziani con più di 65 anni di età e bambini con particolari patologie, pazienti che presentano condizioni di rischio come chi è affetto da un tumore, donne in gravidanza e come sempre tutti coloro che lavorano in ambiti pubblici, per esempio personale sanitario e scolastico.

L'obiettivo, spiega un comunicato dell'Usl Toscana centro è quello di vaccinare il maggior numero della popolazione target prevista dalla campagna regionale di prevenzione dell’influenza.

“La vaccinazione è anche un atto civico, indispensabile per proteggere l’intera comunità – ha detto Daniele Mannelli, direttore della rete sanitaria territoriale- La risposta immunitaria nei confronti del virus influenzale è efficace dopo circa 15 giorni dalla somministrazione del vaccino e garantisce la copertura per i successivi 6/8 mesi. Si raccomanda pertanto l’effettuazione della vaccinazione il prima possibile”.

Prima di Natale, quindi, l’obiettivo aziendale è quello di vaccinare il maggior numero di persone residenti nei territori dell’Ausl Toscana centro. "Quest'anno -aggiunge il dottor Giorgio Garofalo, direttore dell'area aziendale igiene pubblica- disponiamo di 40mila dosi di vaccino in più rispetto allo scorso anno al fine di assicurare il continuo approvvigionamento garantito dalle strutture territoriali di igiene pubblica dirette a Empoli da Paolo Filidei, a Pistoia da Paola Picciolli e a Prato da Susanna Ricci".

"Le dosi di vaccino a disposizione - aggiunge l'azienda sanitaria - sono 64.770 per l’area pistoiese, 52.460 per quella empolese, 209.510 destinate all’area fiorentina e 66.260 per l’area pratese; per una spesa complessiva di 2.220.000 euro. Alla campagna vaccinale ha aderito, anche per quest’anno, la totalità dei medici di medicina generale e pediatri (1.407 nell’Ausl Toscana centro) con grande impegno e collaborazione in modo da assicurare un’ampia offerta e disponibilità per vaccinarsi. E’ possibile rivolgersi anche ai centri vaccinali dell’Azienda. Nella scorsa campagna di vaccinazione (2018/2019), nell’Ausl Tc la copertura vaccinale antinfluenzale nei soggetti di età uguale o superiore a sessantacinque anni è stata del 55,8 per cento.

A livello territoriale si è registrato il 62,6 per cento nell’area pratese; il 56,3 nell’area empolese, 49,18 nel Valdarno inferiore; 55,5 nell’area pistoiese, 50,8 in Valdinievole; 50,0 nell’area fiorentina nord ovest, 57,8 area fiorentina sud est; il 55,01 Firenze e il 59,2 nel Mugello. Sempre l’anno scorso nell’Ausl Tc si sono verificati 24 casi gravi d’influenza, con un picco più consistente nel mese di gennaio. L’età media dei casi gravi era fra 55 e 64 anni, due soggetti avevano meno di 5 anni di vita mentre i restanti 22 casi più di 25 anni. La maggior parte dei casi gravi (77 per cento) presentava almeno una condizione di rischio predisponente il complicarsi delle condizioni cliniche (diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, croniche ecc…)".