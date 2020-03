Covid-19, sono 181 i positivi tra Prato e Pistoia

Dall'inizio dell'epidemia sono 59 i casi riscontrati nella provincia di Prato e 122 quelli nel pistoiese. Nella Toscana centrale sono 476

PRATO — Nuovo bollettino della Regione Toscana sulla situazione dei contagi da coronavirus. Nell'area che comprende le province di Pistoia e Prato i casi hanno raggiunto quota 181, 32 in più rispetto a ieri. Nello specifico, sono 59 i tamponi positivi rilevati nell'area pratese e 122 quelli rilevati nel pistoiese.

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare, sul totale di 10.140 persone in isolamento nella Toscana Centrale, 4.146 sono quelle prese in carico attraverso i numeri delle Asl. Le persone prese in carico attraverso i numeri dedicati nella Asl Toscana Centro, che comprende i territori di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, sono 2.163. Altri 702 sono in isolamento per aver avuto contatti stretti con persone positive.

Ecco i casi nelle singole zone.

PRATO 6 casi

- donna 75 anni di Prato, condizioni discrete al Santo Stefano di Prato

- donna 90 anni di Prato, condizioni discrete al Santo Stefano di Prato

- donna 72 anni di Prato, buone condizioni al Santo Stefano

- donna 51 anni di Prato buone condizioni al Santo Stefano

- uomo 72 anni di Prato, condizioni critiche al Santo Stefano

- donna 65 anni di Prato, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

PISTOIA 21 casi

- uomo 71 anni di Pistoia, discrete condizioni al San Jacopo

- uomo 64 anni di San Marcello Piteglio buone condizioni al San Jacopo

- donna 78 anni di Montale buone condizioni al San Jacopo

- donna 69 anni di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- uomo 55 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- uomo 65 anni di Lamporecchio, buone condizioni a Careggi

- uomo 30 anni di Lamporecchio, buone condizioni a Careggi

- uomo 69 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- donna 69 anni di Pistoia, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- uomo 88 anni di Pistoia buone condizioni al San Jacopo

- uomo 44 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- donna 66 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- uomo 51 anni di Montecatini Terme, buone condizioni al San Jacopo

- donna 88 anni di Pistoia, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- uomo 48 anni di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- uomo 73 anni di Agliana buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- uomo 69 anni di Quarrata, buone condizioni al San Jacopo

- uomo di 57 anni di Quarrata buone condizioni al San Jacopo

- uomo 54 di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- uomo 77 di Montecatini Terme buone condizioni al San Jacopo

- donna 90 anni di Pistoia buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio