Addio a Beverly Pepper, sue opere in Toscana

E' morta la famosa scultrice statunitense di Land Art. Tra le sue opere "Spazio Teatro" a Pistoia e l'intervento nelle officine Italsider a Piombino

TODI — Arte in lutto per la morte della scultrice statunitense Beverly Pepper, artista di fama internazionale nata a Brooklyn nel 1922 e conosciuta in tutto il mondo per le sue opere monumentali di Land Art. Beverly Pepper è morta all'età di 97 anni a Todi in Umbria, dove viveva dal 1972.

Il suo percorso creativo è iniziato negli anni Sessanta sperimentando diversi materiali per la realizzazione delle sue sculture. Espone la sua prima personale a New York e a Roma con una presentazione di Carlo Argan.

Beverly Pepper nel 1962 realizza all'interno delle officine Italsider di Piombino varie opere di medie e grandi dimensioni, un'esperienza che sancisce il suo passaggio all'arte della modellazione del metallo.

Una delle sue opere più famose "Spazio Teatro" è custodita a Celle di Pistoia.