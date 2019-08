In vacanza in montagna, si sentono male in sedici

Due accompagnatori e quattordici ragazzi tra 9 e 16 anni colti da un violento disturbo. Erano ospiti di una residenza estiva. Inchiesta epidemiologica

PISTOIA — Si sono sentiti tutti male all'improvviso mentre si trovavano in vacanza in una residenza estiva sulla montagna pistoiese: due accompagnatori e quattordici ragazzi tra i 9 e i 16 anni, ospiti di una casa di accoglienza per minori di Firenze, sono stati portati ieri sera al pronto soccorso degli ospedali San Jacopo di Pistoia e Santi Cosma e Damiano di Pescia. Tutti sono stati colti da vomito e diarrea.

In una nota, la Asl Toscana Centro spiega che tutti i pazienti si sono ripresi e che sono in via di miglioramento. Otto si trovano ricoverati al San Jacopo, gli altri all'ospedale Cosma e Damiano.

Intanto, per risalire alla causa del disturbo, è stata aperta un'inchiesta epidemiologica insieme agli accertamenti ambientali da parte del Deipartimento di prevenzione dell'Asl.