Covid, contagiati cinque vigili del fuoco

I casi di positività sono stati riscontrati tra il personale del Comando di Pistoia. Sono scattati subito i provvedimenti anti-diffusione del virus

PISTOIA — Casi di contagio da coronavirus tra i vigili del fuoco del Comando di Pistoia. I positivi al Covid sarebbero 5 come si apprende da fonti del comando che ha sottolineato che i contagi sono avvenuti in ambito extra lavorativo.

Come fa sapere il comando pistoiese dei vigili del fuoco, appena saputo delle positività sono stati messi in atto tutti i provvedimenti per contrastare la diffusione del virus e allo stato attuale non esistono problematiche legate all’operatività del comando di Pistoia.