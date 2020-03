Covid-19, undicesima vittima in Toscana

Secondo decesso in territorio pistoiese. Si tratta di un uomo che da dieci giorni era ricoverato all'ospedale San Jacopo. Aveva 70 anni

PISTOIA — Un'altra persona positiva al coronavirus Covid-19 che non ha superato la malattia. A darne notizia è il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti. La vittima è un uomo di 70 anni, il sindaco lo definisce nel suo post su Fb molto conosciuto, che da dieci giorni era ricoverato all'ospedale San Jacopo.

Il settantenne e la moglie sarebbero stati i primi due casi di positività al virus del territorio pistoiese. Lui però non ce l'ha fatta.

Sempre a Quarrata si è verificato ieri un nuovo caso di positività mentre sono 17 le persone in isolamento domiciliare perchè entrate in contatto con i contagiati.

Complessivamente quindi, sono deceduti in Toscana dieci uomini e donna, di età compresa fra i 70 e i 98 anni, tutti già affetti da altre patologie concomitanti. Tre risiedevano in provincia di Lucca, tre in provincia di Massa Carrara, due in quella di Pistoia, uno ciascuno in quelle di Pisa e Livorno.

