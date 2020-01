Troppo ubriachi, pronto soccorso presi d'assalto

Notte di Capodanno tra bagordi e forse troppi brindisi. Circa cinquanta persone si sono rivolte ai medici dei pronto soccorso dell'Asl Toscana Centro

FIRENZE — Nella notte che ha salutato l'anno vecchio nei pronto soccorso dell'Asl Toscana Centro sono state molte le persone che per aver alzato troppo il gomito si sono rivolte ai medici degli ospedali.

Al San Giovanni di Dio circa una decina di accessi per alcol, a Pistoia 5 accessi per giovani in stato di ubriachezza, a Prato una ventina di accessi per alcol, al Santa Maria Annunziata 5 accessi per alcol, al Santa Maria Nuova una trentina di accessi tutti giovani in stato di ubriachezza.