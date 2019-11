Ricercatrice toscana premiata in Usa

Giada Bianchi, nata a Pistoia, ha ricevuto il premio per aver svolto degli studi per capire come sconfiggere il mieloma multiplo

FIRENZE — Capire come sconfiggere il mieloma multiplo, un tumore che colpisce le plasmacellule del sistema immunitario, togliendo un importante pezzo: la proteina Robo1. E' questa la ricerca portata avanti da Giada Bianchi, Instructor in Medicine nel Departimento di Oncologia della Harvard Medical School di Boston, Massachusetts.

Nata a Pistoia nel 1981 e cresciuta a Prato, ha vinto il Paola Campese Award for Research on Leukemia degli Issnaf Award 2019, premio che è stato consegnato ieri all'Ambasciata italiana di Washington, durante l'evento annuale di Issnaf, la Fondazione che raggruppa 4 mila scienziati e accademici italiani attivi in Nord America.

"La mia ricerca - spiega Bianchi - si concentra sul mieloma multiplo, un tumore che colpisce le plasmacellule che ci proteggono dalle infezioni producendo anticorpi. Quando queste cellule 'impazziscono' cominciano a riprodursi in modo anomalo e provocano malattie ossee, anemia, problemi renali e ipercalcemia. Il mieloma è un tumore incurabile, secondo per incidenza dopo il linfoma non-Hodgkin. Io sto studiando in particolare la proteina Robo1, un pezzo molto importante del tumore: durante gli esperimenti, in vitro e su modelli animali, togliamo questa proteina dal tumore e vediamo come quest'ultimo si comporta in sua assenza".

Le sue ricerche potrebbero un giorno portare a sconfiggere il mieloma multiplo, facendo diventare la proteina Robo1 bersaglio di nuovi farmaci e chemioterapie.