I nuovi treni ibridi sono made in Toscana

Anche lo stabilimento Hitachi di Pistoia tra quelli incaricati di produrre i 43 nuovi convogli destinati al trasporto regionale

FIRENZE — La Toscana dei treni marcia sempre più forte. C'è infatti anche lo stabilimento Hitachi di Pistoia tra quelli a cui è stata affidata la produzione dei nuovi 43 treni ibridi che saranno destinati al trasporto regionale su ferro: si tratta di convogli che saranno dotati di motori diesel per linee non elettrificate, di pantografo per le linee elettrificate e di batterie per percorrere l'ultimo tratto su linee non elettrificate per evitare l'impiego di carburante.

A comunicarlo sono le Ferrovie in una nota in cui si spiega che gli altri stabilimenti incaricati della produzione dei treni sono quelli di Napoli e Reggio Calabria.

A bordo, si legge ancora, i convogli saranno dotati dei comfort del nuovo standard del trasporto regionale che si avvale di climatizzazione, prese usb e di corrente, distributori di snack, posti per le bici e bagagliere oltre ai punti informazione.