Campagna "Io non rischio", cittadini più sicuri

Aumenta la sicurezza se i cittadini diventano parte attiva del sistema di Protezione civile, ha detto l'assessore regionale Fratoni

FIRENZE — L'assessore regionale all'ambiente con delega alla protezione civile Federica Fratoni ha preso parte ieri mattina a 'Io non rischio 2019' visitando i gazebo informativi allestiti a Pistoia e Montecatini Terme dai volontari del sistema di Protezione civile regionale.

"Siamo alla nona edizione di 'Io non rischio'. E' una manifestazione che è stata fortemente voluta dal Dipartimento nazionale di Protezione civile ed è cresciuta negli anni, così come la consapevolezza che i cittadini sono parte attiva del sistema di Protezione civile e che devono conoscere le 'buone pratiche', i piccoli accorgimenti che in caso di criticità possono consentire anche di salvare vite".

"Il primo passo per affrontare nel modo corretto un pericolo è conoscerlo - ha spiegato Fratoni - per questo è molto importante che i volontari incontrino le persone, parlino con loro per spiegare quali sono gli approcci corretti, distribuiscano materiale informativo e facciano sensibilizzazione. Vediamo che la risposta dei cittadini è positiva ed ogni anno i gazebo in piazza si moltiplicano".

"Ringrazio tutte le persone, le associazioni e le istituzioni coinvolte - ha concluso l'assessore - ed in particolare i nostri volontari, che come sempre hanno dato prova di grande generosità, ed il settore Protezione civile della Regione Toscana, che da mesi lavora perchè questa manifestazione riesca con successo".

In Toscana i gazebo di 'Io non rischio' sono stati attivi in 33 piazze di altrettante città. La manifestazione organizzata dalla Protezione civile regionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto proseguirà anche oggi, domenica 13 ottobre, e crescerà ulteriormente arrivando a coinvolgere 60 piazze in 55 Comuni. La campagna 'Io non rischio' è giunta alla nona edizione e apre la prima "Settimana nazionale della protezione civile".