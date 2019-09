Allagamenti, frane e strade interrotte

Un violento temporale ha mandato in tilt il traffico a Firenze. Bloccata la statale del Brennero all’Abetone. Ancora allerta in Toscana

FIRENZE — Estate sempre più disturbata dal maltempo che dopo il fine settimana continua a imperversare sulla Toscana causando disagi e danni.

Nel pomeriggio, un violento temporale con tuoni fortissimi si è riversato su Firenze provocando fin da subito problemi al traffico. La linea T2 della tramvia è stata interrotta tra le fermate di Unità e Rosselli mentre la linea T1 ha subito rallentamenti. Sempre nel capoluogo sono state circa 90 le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per gli allagamenti provocati dalla pioggia battente. Il temporale ha causato i danni maggiori in via Pisana, via Galliano, viale Toselli e all'Isolotto. Chiuso al traffico anche il sottopassaggio di piazza Paolo Uccello, snodo strategico per entrare in città dalla Fi Pi Li a viale Talenti, dove le sirene sono suonate quando le pompe di drenaggio non hanno potuto più scaricare l'acqua all'esterno.

Problemi si sono avuti anche sulla montagna pistoiese. La statale del Brennero è stata interrotta da una frana tra la Lima e l'Abetone. Anche qui i vigili del fuoco sono intervenuti da subito per cercare di ripristinare la viabilità almeno a senso unico alternato per non isolare le località.

L'allerta meteo diramata dalla Regione Toscana, in codice giallo, durerà fino alle 21 di stasera e riguarda tutte le zone interne della regione, in particolare le province di Firenze, Siena, Pisa, Livorno, Grosseto e Arezzo.