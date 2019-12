Il fosso rompe l'argine, case e fabbriche allagati

Esondato il torrente Acqualunga, affluente dell'Ombrone a causa delle piogge. Gli abitanti costretti a salire ai piani superiori delle case

AGLIANA — Il maltempo delle ultime ore ha seminato danni nel pistoiese dove oltre all'Ombrone a gonfiarsi sono stati anche i corsi d'acqua minori come il torrente Acqualunga, affluente dell'Ombrone, che ha rotto l'argine sinistro su via di Garcigliana e via Nerucci allagando la zona industriale e invadendo anche i piani bassi di alcune abitazioni vicine. I residenti sono stati costretti a salire ai piani superiori.

Sul posto è presente un escavatore del Consorzio di Bonifica per ripristinare l'argine. Presenti anche i tecnici del Genio Civile e del Comune di Agliana.

Intanto, per far defluire l'acqua, è stata aperta la cassa di espansione di Ponte alle Vanne. Il presidente del Consorzio Marco Bottino ha fatto sapere che "la situazione è sotto controllo, ma sono già evidenti i danni alle arginature che questo ennesimo evento ha provocato".