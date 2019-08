Vaccino esavalente, 242 bambini non coperti

Nell'area pistoiese è stato raggiunto il 97 per cento della copertura nel 2018 e del 96 per cento per il morbillo. I nati tra 2014 e 2017 sono 8.712

PISTOIA — I dati dell'area Igiene e Sanità Pubblica della Asl mostrano collocano il territorio di Pistoia in linea con quelli delle alte realtà territoriali della Toscana centro in cui, per alcuni vaccini, è stata superata la soglia della cosiddetta 'immunità di gregge' pari al 95 per cento della copertura. Nel 2018, relativamente ai nati 2016, anche a Pistoia (così come nei territori di Prato, Firenze e Empoli) per la vaccinazione antipoliomelite, somministrata con difterite, tetano, pertosse, epatite b e emofilo influenza B (esavalente), è stata raggiunta una copertura del 97 per cento, mentre per il morbillo del 96 per cento.

Per quanto riguarda i non vaccinati nell'area dell'ex Asl di Pistoia, sono 242 i bambini (il 2,78 per cento) che risultano non vaccinati per l'esavalente che comprende difterite, tetano, pertosse, epatite B, polio, emofilo influenza B, e 426 (il 4.89 per cento) quello non vaccinati per morbillo, parotite e rosolia.

In tutto i bambini nati nell'area tra 2014 e 2017 sono 8.712.