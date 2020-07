Pistoia resiste al contagio da Covid 19

Altre 24 ore di tregua nell'area pistoiese con rileva variazioni nella situazione mentre in Toscana i nuovi casi sono segnalati nell'Asl centrale

PISTOIA — La Toscana non registra nuovi decessi ma aumentano ancora i casi di contagio, soprattutto nell'area centrale tra Firenze e Prato. Salgono a 10.285 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 9 in più rispetto a ieri.

Restano fermi a 748 i casi rilevati a Pistoia con 81 decessi mentre la Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 276 casi per 100.000 abitanti contro una media italiana di 400 per 100.000.

Ci sono 316 persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, più 5 rispetto a ieri. Sono 1.063, 170 in meno rispetto a ieri, le persone isolate perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 14, 1 in più di ieri, di cui 2 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.841: 226 persone clinicamente guarite o asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 8.615 guarigioni virali, con doppio tampone negativo.