Oltre venti nuovi casi di Covid nel Pistoiese

Sono 480 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. 24 di questi risiedono in provincia di Pistoia

PISTOIA — Sono 480 i nuovi casi di Coronavirus rilevati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. 24 di questi risiedono in provincia di Pistoia.

Con i casi odierni, le positività al Covid rilevate in Toscana da inizio epidemia salgono a 19106, 1286 delle quali in provincia.

Ad oggi in Toscana si contano 11.008 guariti e 6.917 persone attualmente positive.

I ricoverati sono 262 (17 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (4 in più). Il report segnala il decesso di un paziente 97 anni in provincia di Arezzo.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 856.638, 8.172 in più rispetto a ieri.

Sono 5.395 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,9 per cento è risultato positivo.