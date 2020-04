Nel Pistoiese sette casi in più, sono 554

Iss, curva in discesa anche in Lombardia

Nessun nuovo decesso in provincia di Pistoia dove però si registra il tasso di letalità più alto della Regione. Il report giornaliero

PISTOIA — Sono 554 i casi di positività al coronavirus registrati in provincia di Pistoia da inizio epidemia, 7 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.

I dati sono estrapolati dal report giornaliero della Regione sulla diffusione del coronavirus, che segnala altri 16 decessi di persone positive al covid-19 in Toscana nelle ultime ventiquattro ore. Nessun nuovo decesso, invece, in provincia di Pistoia dove però si registra il tasso di letalità più alto della Regione (12,3 per cento sul totale dei casi, contro la media regionale del 7,5). Ieri la media italiana era del 13,2.

Da inizio epidemia, nella nostra regione sono stati complessivamente riscontrati 8.237 casi di positività al coronavirus, 127 nelle ultime ventiquattro ore. Salgono ancora le guarigioni, ad oggi 1.149: 631 le persone clinicamente guarite, cioè che non hanno più sintomi; 518 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti.