Nel pistoiese i contagi rallentano, 547 positivi

Dimezzati rispetto a ieri i nuovi tamponi positivi registrati nella provincia di Pistoia. Nessun decesso secondo il bollettino della Regione Toscana

PISTOIA — In provincia di Pistoia i nuovi pazienti positivi al Covid.19 sono 11 rispetto in più rispetto a ieri. Il totale dei tamponi positivi riscontrati sul territorio provinciale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale dunque, secondo il bollettino regionale sull'andamento del contagio, a 547. Rispetto a ieri si tratta di un incremento praticamente dimezzato di tamponi positivi: ventiquattro ore fa, infatti, ne erano stati segnalati 20.

Per quanto riguarda i decessi di pazienti positivi al Coronavirus, l'ultimo aggiornamento regionale, non ne segnala di nuovi. Il totale, dunque, rimane di 68 deceduti. Rispetto a ieri, i morti in tutta la Toscana sono aumentati di 17 (ieri erano stati 29).

In tutta la Toscana l'incremento di tamponi positivi nelle ultime ventiquattro ore è stato di 167 nuovi casi. Il totale dei positivi raggiunge, così, quota 8.110. In tutto sono 5.478 le persone in isolamento domiciliare mentre i tamponi eseguiti dall'inizio sono 96.231, 4.091 solo nell'ultima giornata.