Nel pistoiese 148 contagi e un nuovo decesso

Coronavirus, i neomedici: «Molti di noi non accetterebbero la chiamata»

La Asl Toscana Centro ha registrato da ieri altri 26 casi nel territorio provinciale. Un uomo positivo al virus è morto sulla montagna pistoiese

PISTOIA — Sono 26 i nuovi casi di tampone positivo al Covid-19 registrati dalla Asl Toscana Centro nella provincia di Pistoia per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 148.

Oggi il bollettino fa segnare anche un decesso: si tratta di un uomo di 82 anni di San Marcello Piteglio. Sale quindi a quattro il bilancio dei decessi legati al Covid-19: gli altri riguardano due uomini entrambi di 70 anni di Agliana e Quarrata e un 88enne di POnte Buggianese.

Nella zona che comprende le province di Pistoia e Prato i casi sono saliti a 219 con un incremento di 38 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare, sul totale di 7.433 persone in isolamento nella Toscana Centrale, 2.832 lo sono nella Asl Toscana Centro, che comprende i territori di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia.

Questi i nuovi tamponi positivi registrati dalla Asl Toscana Centro a Pistoia.

- uomo di 86 anni di Agliana, buone condizioni, al San Jacopo

- uomo di 54 anni di Agliana, buone condizioni al San Jacopo

- uomo di 44 anni di Montecatini Terme, buone condizioni al San Jacopo

- uomo di 80 anni di Pieve a Nievole, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- uomo di 81 anni di Pistoia, buone condizione al San Jacopo

- uomo di 63 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 78 di Pistoia, buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

- una donna di 59 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 86 di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- uomo di 91 anni di Pistoia, buone condizioni, San Jacopo

- una donna di 88 anni di Pistoia, buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

- uomo di 78 di Pistoia, buone condizioni, San Jacopo

- una donna di 68 Pistoia, buone condizioni, San Jacopo

- una donna di 69 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 18 di Pistoia, buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

- una donna di 47 anni di Pistoia, buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

- una donna di 98 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 54 anni di Pistoia, buone condizioni in quarantena nel proprio domicilio

- una donna di 84 di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 64 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 78 anni di Pistoia, buone condizioni al San Jacopo

- un uomo di 42 anni di Pistoia, buone condizioni, in quarantena nel proprio domicilio

- un uomo di 42 anni di Quarrata, buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 85 anni di Quarrata, buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 26 anni di Quarrata, buone condizioni al San Jacopo

- una donna di 61 anni di Quarrata, buone condizioni al San Jacopo