Emergenza coronavirus, Papa Francesco telefona a sorpresa in diretta: «Penso alle tante persone crocifisse da questa pandemia»

Attualità venerdì 10 aprile 2020 ore 17:57

I positivi sono 468, 4 morti in più a Pistoia

L'ultimo aggiornamento della Regione sull'emergenza Covid segnala 11 nuovi casi in 24 ore. In tutto 6.727 tamponi positivi in Toscana