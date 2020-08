Nel Pistoiese 4 nuovi casi di Covid-19

Dopo la lunga tregua anche il Pistoiese è interessato dalla nuova ondata di contagi rilevati in tutta la Toscana soprattutto nei rientri dalle vacanze

PISTOIA — Ci sono 4 casi in più oggi nella provincia di Pistoia dove i contagi totali salgono a 806, questo è quanto rilevato dal bollettino sanitario regionale aggiornato alle ore 12 di oggi.

La Toscana raggiunge i 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri, 13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening. L'età media dei 99 casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 76 per cento è risultato asintomatico, il 15 per cento pauci-sintomatico.

Delle 99 positività odierne, 25 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 11 per motivi di vacanza: 6 Spagna, 4 Croazia, 1 Grecia. 10 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane: 6 Sardegna, 4 altro. C'è poi 1 caso riferibile ad un cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 46 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 515.879, 6.154 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.273. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Complessivamente, 1.225 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, 83 in più rispetto a ieri. Sono 3.144, 553 in più rispetto a ieri, le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 48, 1 in meno rispetto a ieri, 5 in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri.

I guariti raggiungono quota 9.100, 17 in più rispetto a ieri.

Restano 1.140 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 146 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.