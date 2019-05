Illude la madre di una ragazza scomparsa

Dopo "Chi l'ha visto?" ha chiamato la mamma di una giovane pistoiese di cui non si hanno tracce da inizio aprile dicendo di avere notizie decisive

PISTOIA — Una giovane di 24 anni residente a Mantova ha contattato la madre di una ragazza, Serena Zicca, scomparsa da Pistoia a inizio aprile e di cui non si hanno più notizie. Del caso si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" e proprio dopo aver seguito la puntata dedicata alla ragazza, andata in onda il 24 aprile, le ha scritto sui social network e poi l'ha chiamata al telefono dicendole di avere notizie importanti sul conto di Serena.

Da quanto emerso, avrebbe detto di essere stata sua vicina di casa e di essere stata testimoni di frequenti liti tra la ragazza e il compagno straniero, descrivendo quest'ultimo come una persona particolarmente aggressiva.

La polizia di Pistoia ha quindi avviato le indagini per accertare la veridicità di queste dichiarazioni, scoprendo in realtà che la 24enne non era mai stata nella città toscana e che aveva oltretutto fornito false generalità. Non solo: gli investigatori hanno appurato che alle spalle aveva già precedenti per sostituzione di persona e false dichiarazioni sull'identità di altre persone, oltre che per procurato allarme. Per lei è scattata la denuncia.