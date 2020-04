​I Grilli cantanti aiutano la pediatria

Il racconto: «Ho dovuto piangere mio padre recluso in quarantena. È morto da solo»

I bambini del coro non hanno potuto partecipare al concorso nazionale, così hanno devoluto la quota d'iscrizione al reparto pediatrico

PISTOIA — Avrebbero dovuto partecipare a un concorso nazionale canoro a Sestri Levante, ma l'iniziativa è stata annullata e così i bambini del coro Grilli Cantanti, della scuola primaria Civini Arrighi, insieme alla loro maestra e direttrice del coro Lucia Innocenti Caramelli, hanno devoluto la quota d'iscrizione per aiutare il reparto pediatrico dell'ospedale San Jacopo di Pistoia.

Le quote d'iscrizione restituite alle famiglie, spiega l'Usl Toscana centro, sono state infatti utilizzate per acquistare camici, mascherine e guanti per gli operatori del reparto di pediatria diretto dal dottor Rino Agostiniani.

La dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero a nome di tutti gli operatori, ringrazia i piccoli donatori, l'insegnate e le famiglie.