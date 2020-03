Il coronavirus sigilla scivoli e altalene

Vietato l'uso dei giochi nelle principali aree verdi di Pistoia. A Quarrata parchi e giardini saranno chiusi fino al 3 aprile

PISTOIA — Nei principali parchi di Pistoia si sigillano i giochi e se ne vieta l'uso per tutelare i bambini. A rendere nota la nuova misura è il sindaco di Alessandro Tomasi. "Questa mattina - scrive il primo cittadino su su Facebook- abbiamo fatto recintare tutti i giochi nei principali parchi e giardini della città, come parco della Rana, della Resistenza e del Villone, per tutelare la salute dei bambini. Abbiamo disposto la chiusura dei fontanelli, viste le tante segnalazioni ricevute di comportamenti scorretti da parte di alcuni cittadini. Devo dire che a seguito del giro di ricognizione effettuato stamani ho visto che molti si stanno attenendo alle regole ed è necessario che lo facciano tutti. In questo fine settimana continuate a restare in casa e a non uscire se non strettamente necessario. Siate responsabili, solo così ce la faremo".

A Quarrata parchi e giardini saranno chiusi fino al 3 aprile. "Al fine di evitare assembramenti e di ridurre al minimo il contagio da Coronavirus Covid-19 - si legge in una nota- il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha disposto da oggi e fino a venerdì 3 aprile la chiusura di tutti i parchi e i giardini pubblici del Comune".

Nello specifico sono chiusi da oggi il parco di Villa La Magia, il parco della Querciola, il giardino di piazza Giovanni XXIII, il giardino di via Einaudi, il giardino Don Giuliano Mazzei di via San Lorenzo, piazzetta Lo Scricciolo, il giardino Ex Cinema Moderno, il giardino Caterina e Catia Nencioni di Ronchi, lo spazio giochiSerafina Nesti di Caserana, il giardino di Catena.