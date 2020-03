Prima vittima nel pistoiese, settima in Toscana

Coronavirus, Rudy Gobert positivo: in conferenza scherzava toccando i microfoni

Ne ha dato notizia su Facebook il sindaco di Agliana Luca Benesperi. Gli altri decessi finora si erano verificati nella Toscana settentrionale

PISTOIA — Il sindaco di Agliana Luca Benesperi ha dato notizia del decesso di un uomo, residente nel comune pistoiese, positivo al coronavirus. E' il primo decesso legato al Covid-19 nel pistoiese e il settimo in Toscana.

"Mi unisco al dolore di tutta la comunità per la scomparsa, riferitami nel tardo pomeriggio da ASL, di un nostro concittadino, ricoverato al San Jacopo e positivo al Covid-19", ha scritto il sindaco su Facebook.

Questa la distribuzione degli altri decessi registrati finora in Toscana: 3 in Lunigiana, 1 a Lucca, 1 nella Valle del Serchio, 1 a Pisa.

In serata la Asl Toscana Nord Ovest aveva segnalato la morte di un anziano di 77 anni di Licciana Nardi, in Lunigiana, deceduto nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo all'ospedale delle Apuane a Massa.

Il quinto decesso registrato in Toscana è stato quello di un anziano di 77 anni della Valle del Serchio deceduto nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo all'ospedale di San Luca di Lucca. Era ricoverato dall’8 marzo in condizioni critiche nel reparto di malattie infettive.

Sempre a Lucca ma mercoledì 11 il quarto decesso, un uomo di 80 anni che era ricoverato dal 10 marzo, sempre nel reparto di malattie infettive.

Altri due decessi legati al coronavirus si erano registrati l’11 marzo sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, entrambi all’ospedale Apuane: un uomo di 87 anni di Mulazzo che era ricoverato dall’8 marzo e un uomo di 86 anni di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Anche lui era in gravi condizioni anche per altre patologie.

Il primo decesso registrato in Toscana con un collegamento con il Covid-19 si è avuto il 7 marzo: in quel caso si è trattato di un uomo di 79 anni con più patologie a carico e un quadro clinico già complesso in partenza, sabato 7 marzo, all'ospedale di Pisa e deceduto nella mattinata di domenica 8 marzo.