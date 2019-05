Europee, nel pistoiese la Lega è al 35 per cento

In provincia di Pistoia la Lega risulta essere il primo partito. Seguono il Pd al 29,70 e il M5S al 12,41 per cento.

PISTOIA — Alle elezioni Europee, in provincia di Pistoia la Lega risulta essere il primo partito con il 35,30 per cento dei voti. Seguono il Pd al 29,70 , il M5S al 12,41, Forza Italia al 6,33 e Fratelli d'Italia al 5,95.

+Europa-Italia in Comune-Pde Italia si ferma al 2,75, Europa Verde al 2,22. Tutti gli altri partiti si trovano al di sotto del 2 per cento.

Nel capoluogo, tuttavia, in testa troviamo il Pd con il 34 per cento dei voti, davanti a Lega ( 29 per cento) e M5S (11,98). Seguono Fratelli d'Italia con il 6,40, Forza Italia (5,58) e +Europa- Italia in Comune - Pde (3,96). Sopra al 2 per cento troviamo Europa verde (2,86) e La Sinistra (2,68).

Sempre per quanto riguarda le elezioni europee 2019, la Lega risulta essere il partito più votato nei tre Comuni della provincia sopra i 15mila abitanti chiamati al voto anche per il rinnovo dei rispettivi Consigli comunali, ovvero Agliana, Montecatini Terme e Monsummano Terme.

Questi dati possono essere indicativi sull'andamento del voto anche per le elezioni comunali, il cui spoglio inizierà nel pomeriggio.

In Provincia di Pistoia l'affluenza alle urne è stata del 62,51 per cento.