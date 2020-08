Il Covid torna a colpire dopo un giorno di tregua

Due contagi nelle ultime ventiquattro ore, 22 in Toscana. Settimo giorno consecutivo senza decessi collegabili al Covid

PISTOIA — Ci sono anche due casi in provincia di Pistoia tra i 22 rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto evidenzia il report odierno della Regione, i nuovi casi nella nostra regione hanno una età media di 38 anni.

I dati aggiornati portano a 761 i contagiati da inizio epidemia in provincia di Pistoia. In Toscana 10.674, ma gli attualmente positivi sono 535. Per il settimo giorno consecutivo non risultano decessi collegabili al Covid.