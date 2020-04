Covid, otto nuovi positivi e nessun decesso

Nel territorio pistoiese nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi mentre i positivi salgono a quota 615. A livello regionale 18 persone morte

PISTOIA — Nessuna persona Covid-positiva è morta nelle ultime 24 ore nel territorio provinciale di Pistoia. I deceduti, dall'inizio dell'emergenza rimangono fermi a quota 72.

Per quanto riguarda i nuovi contagiati sono 8. Con questa aggiunta è stata raggiunta la cifra di 615 positivi nel pistoiese.

A livello regionale sono 9.147 i casi di positività al Coronavirus, 132 in più rispetto a ieri (25 nuovi casi provengono dalla Rsa Villa Gisella di Firenze).

I test eseguiti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 127.394, 1.899 in più rispetto a ieri, mentre quelli analizzati oggi sono 3.786.

Sono 18 i nuovi decessi che si registrano nella regione: 10 uomini e 8 donne, con un’età media di 83 anni.

I dati del Bollettino della Regione Toscana sono aggiornati alle 12 di oggi.

La regione si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi con circa 245 casi per 100.000 abitanti (media italiana 324 X100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 502 casi X100.000 abitanti, Lucca con 324, Firenze con 297, la più bassa Livorno con 152.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti / popolazione residente) per COVID 19 è di 20,9 x 100.000 residenti contro il 43,7X100.000 della media italiana (12esima regione)

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (57,5 x 100.000), Lucca (28,4 x 100.000) e Firenze (24,7 x 100.000), il più basso a Grosseto (7,2 x 100.000).

In Toscana si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid: oggi sono complessivamente 835: 18 in meno di ieri, di cui 158 in terapia intensiva (8 meno rispetto a ieri). E’ il punto più basso per le terapie intensive dal 17 di marzo.